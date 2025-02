Justcalcio.com - Pedri, il ragazzo nello zaino

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-22 11:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:“Ricordo perfettamente Il giorno in cui ho incontrato“, inizia Javi Castellano La tua storia. La mente tende a scartare poche informazioni preziose e salvare per il eternità I momenti importanti. Sapere, allenarsi e giocare con a crepa È qualcosa di difficile da dimenticare, ma memorizzare il momento in cui è entrato nel calcio professionista dura per sempre.Ma perfinisce per giocare con Javi Castilian o Jonathan Viera Nella prima squadra di Las Palmas Devi tornare a lungo: “Stavo seguendo i giovani da alcuni mesiperché stavo per lavorare nel Dipartimento di Cantera. Sono andato a salutare Pepe Mel E stavamo parlando del Pianificazione della stagione successiva.