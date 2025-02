Lanazione.it - Peawees, ’One Ride’ e si riparte. Hervé: "Stupirsi a ogni canzone"

Trent’anni tondi di rock and roll e un ritorno con i fiocchi con la pubblicazione di. Inizia bene il 2025 della band spezzina, che si prepara a continuare il tour del fortunato album, dopo le prime 25 date in Italia e Spagna - insieme agli storici The Hellacopters –, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Svizzera, Danimarca. Otto live di fuoco dopo 27 anni negli Usa, poi ancora Italia, Spagna, Danimarca e il 7 giugno allo Stardumb Festival di Rotterdam. È il cantante, chitarrista e fondatore del gruppoPeroncini a raccontare Il momento speciale della band. Come siete partiti e se quello che avete raggiunto ha superato le vostre aspettative? "Abbiamo iniziato fondamentalmente per passione, ma anche per creare una dimensione in cui trovarci a nostro agio. Almeno, per me è stato così.