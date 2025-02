It.insideover.com - Peacekeeper europei in Ucraina? Per la Russia è un passo verso l’escalation

Per i russi “non importa sotto quale maschera“, se dei soldati“appariranno” insarà solo un. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Aleksander Grushko, facendo riferimento all’ipotesi di inviareper garantire il rispetto di una possibile tregue. Per il ministro e mediatore Sergej Lavrov, che si è limitato a una sola parola ripresa da Interfax, ha definito la presenza dei“inaccettabile”.Secondo l’alto diplomatico russo, che ha usato parole come “apparizione“, quasi volesse alludere alla volontà della NATO di svelare una presenza in appoggio a Kiev con la scusa della pace, obiettivo dei negoziati, non ci sarebbe stata “nessuna indicazione” di una svolta nelle relazioni tra Mosca e i Paesi