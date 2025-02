Ilgiorno.it - Pavia si fa bella in Tv. La città sugli schermi grazie a “Belcanto“

Leggi su Ilgiorno.it

È stata definita la "serie evento" ed è molto attesa dai pavesi, che dopo aver assistito alle riprese, non vedono l’ora di guardare la loronell’aspetto che doveva avere a metà dell’ ‘800. "" che debutterà lunedì 24 in prima serata, è stata realizzata ancheal sostegno di Regione Lombardia attraverso il bando “Lombardia per il cinema“. "È un’opera che restituisce al grande pubblico il fascino della tradizione lirica italiana - ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso -, raccontando una storia di passione, riscatto e talento femminile ambientata in un’epoca fondamentale per la nostra identità culturale. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto, che non solo porta sullo schermo il patrimonio artistico e storico dell’Ottocento, ma lo fa attraverso una produzione che ha scelto di investire e girare anche in Lombardia, nei nostri teatri e nelle nostre