Ilgiorno.it - Paura in ospedale. Ruba le forbici e minaccia di ferirsi

Ancora momenti di tensione in un Pronto soccorso. Ieri mattina all’di Cittiglio un egiziano di vent’anni, con probabili problemi di tossicodipendenza, ha dato in escandescenze. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Luino che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma, nei sui confronti è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito il ventenne si è presentato al Pronto soccorso chiedendo gli venisse prescritto un farmaco. Non riuscendo ad ottenere la ricetta ha reagitondo una pinza sanitaria e ha cominciato ad urlare contro il personale presente, medici e infermieri,ndo di farsi del male se non avessero accolto la sua richiesta. Il giovane si è calmato solo all’arrivo dei carabinieri mentre l’attività nel pronto soccorso era stata sospesa.