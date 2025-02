Liberoquotidiano.it - "Paura e repressione". Odio rosso contro Meloni: il vergognoso cartello apparso a Bologna | Foto

Ci risiamo: nuova manifestazioneil ddl Sicurezza, nuovoGiorgia. Accade a, dove uncon l'immagine della premier èin piazza Malpighi, nel corso del corteoil disegno di legge. Nelsi vede la faccia della leader di Fratelli d'Italia e la scritta 'I watch you', proprio come riferimento allo "stato di polizia" legato al nuovo ddl. "Ddl", è il grido dei manifestanti. A un certo punto, uno dei ragazzi che parlano al microfono prende una bomboletta di spraye disegna un naso da clown sopra all'immagine della presidente del Consiglio. Tutti esultano e applaudono. "All'- si sente ancora al microfono- risponderemo col conflitto sociale e mobilitandoci. Arriveremo fin sotto al Senato quando ci sarà il voto".