Metropolitanmagazine.it - Paul Murray è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladeipiùvede in. Accanto a lui Beppe Severgnini e l’intramontabile Giuseppe Tomasi di Lampedusa.in pole, dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte theweek.comIn tredicesima posizione “La prima regina” di Alessandra Selmi. In questo romanzo s’intrecciano la storia di Nina che è una domesticaVilla Reale di Monza e la storiaregina Margherita di Savoia tra amore, dolore e scelte difficili. Al dodicesimo posto “Miss Bee e il principe d’inverno” di Alessia Gazzola. Nel secondo capitolo di questa nuova serie letteraria ritroviamo Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, coinvolta in uno caso cominciato con la denuncia di un furto in un freddo natale inglese tra aristocratici belli e misteriosi. In undicesima posizione “Luna comanche” di Larry McMurtry.