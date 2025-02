Pattinaggio di velocità | a Tomaszow Mazowiecki doppio podio azzurro con Ghiotto e Lollobrigida

Leggi su Sportface.it

Sorride ai colori azzurri la quinta tappa della Coppa del Mondo didisu pista lunga, di scena in Polonia a. Nella seconda giornata dell’appuntamento con il circuito mondiale infatti, che vedeva in scena quattro gare, l’Italia può vantare due podi, ottenuti da Davidee Francesca.Nei 5000 metri maschili Davidesi conferma come uno degli atleti da battere, ottenendo il quartoin altrettante gare stagionali sulla distanza, nonché il 18esimo complessivo in carriera in Coppa del Mondo. Oggi il trentunenne vicentino delle Fiamme Gialle ha chiuso al secondo posto, fermando il cronometro in 6:18.29, battuto soltanto dal norvegese Sander Eitrem (6:16.62); sul gradino più basso delha concluso il ceco Metodej Jilek. L’altro italiano in gara, Michele Malfatti (Fiamme Gialle), si è attestato al settimo posto, completando la sua prova in 6:24.