Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier trionfano ai Four Continents, Shaidorov brilla nell'individuale

Non riesce la rimonta a Madison Chock-Evan Bates. I canadesi Piper-Paulhanno vinto per la seconda volta consecutiva la gara della danza sul ghiaccio ai, competizione didiin scena questo fine settimana a Seoul, precisamente presso la Mokdong Ice Rink.Una vittoria meritata per i Vice Campioni del Mondo che, forti del vantaggio guadagnato nella rhythm dance, hanno tenuto botta nel segmento lungo difendendosi dagli attacchi dei diretti rivali, sciorinando il secondo free del lotto guadagnando 131.24 (73.96, 57.28) per 218.46. Lievemente sopra gli statunitensi, i quali hanno fatto la differenza con la valutazione tecnica ottenendo 131.72 (74.50, 57.22) per 217.93, troppo poco per un eventuale sorpasso. Bene poi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, sul gradino più basso del podio con 118.