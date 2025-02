Ilrestodelcarlino.it - Partenza alle 14.30 da via di Roma. In vendita i biglietti della lotteria

Ciak, si parte! Domani Ravenna si trasformerà in Hollywood. Il 2 marzo stessa sorte a Lido Adriano, proprio nel giorno degli Oscar. La 45esima edizione del Carnevale per Ragazzi, organizzata dall’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, entra in scena domani14.30 a Ravenna, con dieci carri a tema cinema. A Ravenna, i carri partiranno davanti alla chiesa di Santa Maria in Porto, lungo via di, per poi dirigersi verso viale Santi Baldini e viale Alberoni prima di tornare nel luogo di. Domenica prossima i carri si sposteranno a Lido Adriano, precisamente in viale Petrarca, dove14.30 inizierà la sfilata che attraversa viale Virgilio, viale Mariziale e viale Ovidio, per poi rientrare alla base. Sia a Ravenna che a Lido Adriano i carri faranno due volte lo stesso giro. Numerosi i premi che verranno distribuiti domenica 2 marzo16.