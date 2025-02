Sport.quotidiano.net - Parma Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

, 22 novembre 2025 – Il derby del Tardini chiama, l’Europa pure. Anche se dopo il maxi-flop delle italiane in Champions la strada per tutti si è fatta più stretta. Per Vincenzo Italiano cambia poco. “Dispiace che tre nostre squadre siano andate a casa, facevamo il tifo per loro – abbozza il tecnico rossoblù –. Ma al Milan non abbiamo ancora pensato (giovedì notte si gioca l’atteso recupero al Dall’Ara, ndr): meglio concentrarsi sulla partita colche è piena di insidie”. Molti allenatori userebbero le stesse parole per tenere alta l’attenzione affrontando un avversario in crisi nera che però ha appena cambiato l’allenatore. Fino a lunedì sulla panchina dei ducali c’era Fabio Pecchia, al suo posto i Krause hanno ingaggiato Cristian Chivu. “La scossa interna ci sarà – avverte Italiano – così come la voglia deldi reagire al momento difficile”.