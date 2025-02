Internews24.com - Parma Bologna, Chivu: «I complimenti vanno fatti a Pecchia! Ho trovato un gruppo pronto»

di Redazione: «I! Houn» Le parole del tecnico Dopo la sua prima vittoria da allenatore del, dopo il 2-0 contro il, l’ex Inter, Cristian, ha parlato cosi:LE PAROLE- «Ipiù che a meall’allenatore e all’uomo Fabio. Gliper quello che ha fatto per questa squadra e questa città: hounad affrontare e reggere l’urto contro una squadra forte come ilche è costruita per fare la Champions League, quindi contro di loro non è mai semplice. Per quanto riguarda lo spirito di sacrificio, venivamo da partite in cui abbiamo subito tanto e segnato poco, i ragazzi sono stati bravissimi a calarsi nel momento. Sono cose che fanno parte dello spogliatoio.