Liberoquotidiano.it - "Pare che qui ci sia una tresca". Stefano De Martino sgancia la bomba: durante Affari Tuoi... imbarazzo in studio

Non manca il pettegolezzo ad. Nella puntata in onda sabato 22 febbraio su Rai 1 èDea volerci vedere chiaro. A giocare infatti c'è Angelo. Il ragazzo del Friuli Venezia Giulia di professione fa il poliziotto e viene dalla provincia di Gorizia. È figlio di contadini, aiutava da giovane i genitori in cantina. Gioca insieme alla sorella Ambra, che lavora in fabbrica. Angelo gioca con il pacco numero 5. E propriola puntata il conduttore riporta le parole del giocatore precedente: "il nostro amico Gaetano qui ha portato alla luce un gossip, una, una liason.che qui ci sia una passione particolare per il corpo di polizia". Immediata la reazione di Angelo: "Si dai, l'amore mio". A quel punto Desi avvicina a Valentina che diventa rossa. "Penso che un bacino se lo merita", commenta con ironia.