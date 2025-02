Ilgiorno.it - Parco dedicato a Sergio Ramelli: "Bieco revisionismo storico"

Rifondazione comunista contesta la decisione dell’esecutivo politico di centrodestra di intitolare ilpubblico in via Dante, confinante con la biblioteca comunale, a. "Una indecente vergogna figlia dei tempi che viviamo – si legge nella nota del Circolo di Cassano d’Adda –. Con il verbale di deliberazione 20 del 13 febbraio 2025 della Giunta comunale di Cassano d’Adda, avente a oggetto l’intitolazione adell’area pubblica prospiciente la biblioteca comunale, si intende compiere un atto di riscrittura della storia, con finalità che stanno tra ile il tentativo di nascondere l’irrisolto che appartiene alla storia della destra di provenienza missina giunta al governo". "Quello che si appresta a mettere in campo la Giunta comunale di Cassano d’Adda è tutto tranne che un gesto di pacificazione e di sensibilizzazione: è un’operazione didi parte, finalizzata a piegare a proprio uso la memoria nel vano tentativo di ripulire una storia con la quale probabilmente non si è fatto ancora i conti fino in fondo".