Dayitalianews.com - Parcheggia l’auto dietro l’ambulanza impedendole di ripartire, poi aggredisce i volontari che stavano soccorrendo il padre

Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario e, ancora una volta, la violenza è scaturita in una situazione quasi kafkiana. Il grave episodio si è verificato ieri sera, 21 febbraio, a Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, dove i soccorritori della Misericordia erano intervenuti per un codice rosso in un’abitazione.L’aggressione aiCome riferito dalla stessa Misericordia, ierano arrivati prima delmedica dell’Asl e avevano iniziato le manovre di primo intervento come previsto dal protocollo per poi ricoverare il paziente in ospedale. Poco dopo è arrivato il figlio dell’uomo, che hato propriocosì di.L’autista delha chiesto all’uomo di spostare, ma lui non solo si è rifiutato di farlo, ma lo ha anche aggredito cercando di prenderlo a pugni e rompendogli gli occhiali da vista.