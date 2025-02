Lanazione.it - Parà morto in caserma alla Gamerra: "Stava male e fu abbandonato"

Una gravissima negligenza, secondo il giudice. Perché l’imputato avrebbe scelto la strada più comoda, chiamando i commilitoni e facendo abbandonare Celoni in stanza, lasciandolo sul letto dove qualche ora dopo fu trovato agonizzante. Mentre lui, il più alto in grado, proprio secondo l’ordinamento militare, avrebbe dovuto adoperarsi per prevenire e contenere i danni, chiedendo l’aiuto all’ufficiale medico o portandolo subito in ospedale. Era suo dovere, secondo il tribunale di Pisa. Per questo Fabio Tirrito, 40 anni (difeso dagli avvocati Francesca Baregi e Gabriella Cirillo) nei mesi scorsi è stato condannato – riconosciute le circostanze attenuanti generiche – ad un anno e mesi tre di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Tiziano Celoni, 27enne, originario di Viterbo,in fermo permanentedi Pisa, fu trovato agonizzante sulla sua branda 7 anni fa, era il 10 novembre 2017.