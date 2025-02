Papa, in prognosi riservata. Fatta anche una trasfusione di sangue

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 22 feb. (askanews) –Francesco è indopo l’aggravamento oggi delle sue condizioni cliniche. E’ quanto si evince dall’ultimo bollettino medico reso noto dalla Sala stampa della Santa sede.Francesco haavuto bisogno di unadidopo che gli esami odierni avevano evidenziato “una piastrinopenia, associata ad un’anemia”. Questa mattina Francesco hapresentato, sottolineano i sanitari che lo hanno in cura, una crisi respiratoria asmatica “di entità prolungata nel tempo, che ha richiestol’applicazione di ossigeno ad alti flussi”.questa una novità non positiva che conferma il peggioramento del quadro clinico. In questo quadro, dal punto di vista sanitario, si conferma che “le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche” ed il“non è fuori pericolo”.