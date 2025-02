Thesocialpost.it - Papa Francesco si aggrava: crisi respiratoria e prognosi riservata

Città del Vaticano –ha vissuto una giornata difficile a causa di unaasmatiforme di durata prolungata, che ha richiesto l’applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue hanno inoltre rivelato una piastrinopenia associata ad anemia, rendendo necessaria la somministrazione di emotrasfusioni. Le sue condizioni restano critiche e la, come riportato nel bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede.Nonostante il quadro clinico complesso, il Pontefice ha trascorso la giornata in poltrona, sebbene appaia più sofferente rispetto a ieri. I medici precisano che il“non è fuori pericolo”, ma allo stesso tempo escludono un imminente rischio di vita., ricoverato da nove giorni al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, resterà in ospedale ancora per diversi giorni, probabilmente almeno fino alla prossima settimana.