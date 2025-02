Agi.it - Papa Francesco "non è fuori pericolo. Resterà almeno un'altra settimana"

Leggi su Agi.it

AGI -"è? No. Ma al momento non è indi vita", occorre "superare questa fase critica". Cosi' il professor Sergio Alfieri, capo dell'equipe medica che tiene in cura il Pontefice all'Ospedale Gemelli e il dottor Luigi Carbone, che lo segue a Santa Marta, durante un briefing con la stampa, a unadal suo ricovero. Un aggiornamento chiaro e trasparente voluto fortemente dallo stesso, che, secondo quanto riferisce Alfieri, "sa della gravità, sa che è in" ma "vuole che si sappia la verità", "basta fake news". Rispetto al primo giorno si è riscontrato che il"sta molto meglio, abbiamo visto dei miglioramenti", anche se il quadro resta "complesso". Ovviamente il rischio che preoccupa l'equipe è che "i germi, oggi localizzati nelle vie respiratorie e nei polmoni", passino nel sangue.