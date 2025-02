Papa Francesco in ospedale notte di riposo ma evita di parlare in pubblico L’ombra dei corvi e le dimissioni | Pressioni su di lui senza senso

Leggi su Open.online

, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, ha trascorso unatranquilla. «Ha riposato bene», comunicano dalla Sala stampa vaticana. Come accaduto domenica scorsa, però, l’Angelus del pontefice sarà diffuso solo in forma scritta a causa delle sue condizioni di salute. In un punto stampa tenutosi ieri, 21 febbraio, il medico di Chirurgia generale Sergio Alfieri aveva lasciato uno spiraglio aperto sulla possibilità che il pontefice potesse svolgere l’Angelus normalmente: «Deciderà», aveva detto. Ma oggi hanno chiarito che il pontefice ha preferito far diramare solo un testo.Le condizioni di salute diI medici ieri hanno chiarito il Santo Padre non è fuori pericolo ed è ancora sotto osservazione. L’infezione che lo ha colpito è seria, considerando la sua età di 88 anni e la sua mobilità ridotta, ma non ci sono indicazioni al momento di pericolo imminente per la vita del pontefice.