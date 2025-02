Tvzap.it - Papa Francesco, i medici del Gemelli rompono il silenzio sulle sue condizioni

. Idel Policlinicodi Roma hanno indetto una conferenza stampa in cui hanno rotto ildi salute del Pontefice. “Ilha sempre voluto che dicessimo la verità”, ha detto il professore Sergio Alfieri durante il briefing riferendosi ai bollettini diramati in questi giorni. (Continua.)Leggi anche:come sta, le prime parole dopo le dimissioniLeggi anche: Giorgia Meloni a letto e al buio: la malattia dopo il Natalericoverato alper una bronchitevenerdì scorso è stato ricoverato al Policlinicodi Roma per una bronchite, trasformatasi poi in una polmonite bilaterale. La sua degenza si è prolungata perchè ledel Pontefice sono ancora precarie. La Santa Sede ha annullato tutti gli impegni in programma e anche domani mattina non ci sarà il consueto Angelus da piazza San Pietro.