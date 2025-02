Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco “ha riposato bene”, Parolin: “Dimissioni? Inutili speculazioni”. Quali sono le condizioni di Bergoglio

ha“. In una riga di comunicato il Vaticano ha aggiornato sulledel Pontefice che da venerdì scorso è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.è inancora complesse a causa di una polmonite bilaterale, ma ieri i medici che lo hanno in cura hanno assicurato che, ad oggi, “non è in pericolo di vita” anche se non è ancora fuori pericolo perché in casi del genere c’è sempre il rischio di sepsi, ovvero che “i germi passino nel sangue”.Il pontefice, ha proseguito il chirurgo che lo ha seguito, Sergio Alfieri, “ha voluto che sulla sua salute venisse detta la verità”. La bronchite cronica, comunque, resta eha detto di sapere che “la situazione è grave”. Il Pontefice resterà al Gemelli “almeno per tutta la prossima settimana”, pronosticano i medici, dopo sette giorni di fake news e di ipotesi sul futuro del pontificato.