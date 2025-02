Unlimitednews.it - Papa Francesco ha riposato bene ma non guiderà l’Angelus

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Con la degenza dial Policlinico Gemelli che prosegue, gli appuntamenti in programma per domenica 22 febbraio seguiranno la modalità della settimana precedente. Come ha fatto sapere la Sala Stampa vaticana – che via Telegram ha riferito che il”ha” – il pontefice nonla preghiera dela mezzogiorno, ma a quell’ora il testo verrà reso pubblico come avvenuto domenica scorsa.Prima della preghiera mariana, nella Basilica di San Pietro, è in programma alle 9 la Messa con le ordinazioni diaconali in occasione del Giubileo di categoria. Anche in questo caso la Sala Stampa della Santa Sede ha informato che il celebrante sarà l’arcivescovo Rino Fisichella – pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo – il quale leggerà il testo dell’omelia preparata da