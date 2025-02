Quotidiano.net - “Papa Francesco ha riposato bene”, la nota del Vaticano

Roma, 22 febbraio 2025 - "ha", si legge in unadiffusa dalche aggiorna sulle condizioni del Pontefice ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma., 88 anni, da venerdì è ricoverato al Policlinico Gemelli: ha una polmonite bilaterale Ieri il professor Sergio Alfieri, in un briefing al Policlinico Gemelli insieme al dottor Luigi Carbone del, aveva fatto il punto sulla salute diavvertendo: "Ilnon è fuori pericolo". Bergoglio "non è in pericolo di vita", ma deve superare la fase dell'infezione e la situazione è delicata per il rischio di sepsi, che potrebbe presentarsi "se i germi passano dai polmoni al sangue". Intanto in un'intervista al Corriere della Sera, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, mentreè ricoverato al Gemelli, non vuol sentir parlare di dimissioni del