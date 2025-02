Feedpress.me - Papa Francesco e la polmonite bilaterale, notte tranquilla. I medici: "Non è fuori pericolo, ma respira autonomamente. Il rischio è la sepsi"

Leggi su Feedpress.me

«ha riposato bene» . Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per «tranquillizzare» sulla salute del Pontefice. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal Gemelli, ihanno sottolineato che il«non è» ma al momento «non è indi vita» . S ono ore complicate per il Santo Padre . «Il Pontefice non è attaccato a nessun macchinario. Quando.