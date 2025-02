Ilrestodelcarlino.it - Paolo Messori a The Voice Senior, Reggio fa il tifo per il cantautore

Emilia, 22 febbraio 2025 – Rimettersi in gioco a 84 anni, non è da tutti. Eppure è possibile. A, notoreggiano, grazie alle sue doti vocali e alla sua energia, la vita ha riservato una nuova sorpresa. Et voilà, ieri sera, eccolo fare capolino a "The" (RaiUno), condotto da Antonella Clerici, il talent dove i cantanti di una certa età vanno a cercare una nuova occasione. Una esibizione sorprendente È entrato in scena cantando "Cuando calienta el sol" (un brano famoso dei Los Marcellos Ferial, anni Sessanta). Voce potente e sicura, da grande professionista. Eppure nessuno dei coach, che si chiamano Arisa, Clementino, Loredana Berté e Gigi D'Alessio, lo scelgono. "Peccato" - sbotta in diretta la Clerici – "è il piùdei. Fa parte di un gruppo chiamato i Brancos.