Biccy.it - Pamela Petrarolo: “Ecco i motivi per cui mi sono ritirata due volte dal Grande Fratello”

Leggi su Biccy.it

oggi, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato apertamente iper cui per ben dueha lasciato la Casa delvolontariamente. La prima volta lo ha fatto a dicembre a cavallo del capodanno e la seconda volta, quella definitiva, un paio di settimane fa.“Mio padre non sta bene ed è lui il motivo per cui ho dovuto abbandonare la Casa del. Quandorientrata in Casa per annunciarlo ai ragazzi durante il freeze non gliel’ho detto, non gliel’ho voluto rivelare ai ragazzi perché non volevo che si buttassero giù. Si era creata una bella unione fra tutti loro“. Se a gennaio è però rientrata in Casa dopo un po’ di giorni di assenza, la seconda volta ha deciso di ritirarsi definitivamente. “A mio marito avevo fatto una promessa: se a mio padre dovesse succedere di nuovo qualcosa avvisami perché esco subito.