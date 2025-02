Isaechia.it - Pamela Petrarolo a Verissimo svela il vero motivo per cui ha abbandonato la Casa del Grande Fratello

Leggi su Isaechia.it

Ospite di una nuova puntata di.L’ex ragazza di Non è Rai hato il realeper cui ha deciso di lasciare ladel150 giorni il suo ingresso:Il mio papà è ilper cui ho dovuto abbandonare ladel, non ho voluto rivelare quel giorno quando abbiamo fatto il freeze, la mia motivazione è che non volevo che i ragazzi si buttassero giù per me, perché comunque dopo 150 giorni fra noi si è creata una bella affinità, un bella unione. È venuto a prendermi il mio compagno, siccome non stava un granché bene, io con lui ci eravamo fatti una promessa, se succede qualcosa a mio papà vieni ad avvisarmi e io corro via subito. E così è stato. Adesso è ancora in ospedale. Lui è molto forte, ne ha passate tante e devo dire che è unesempio di forza e di coraggio.