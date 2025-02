361magazine.com - Pamela a Verissimo spiega perché si è ritirata dal Grande Fratello

ha parlato del motivo che l’ha spinta ad abbandonare Ile ha lanciato un appello Il percorso dialè stato contrassegnato per motivi familiari a due ritiri. Questo pomeriggio la ex gieffina è stata ospite di Silvia Toffanin ae hato il motivo che l’ha portata ad abbandonare il reality:“Mio padre non sta bene ed è lui il motivo per cui ho dovuto abbandonare la Casa del. Quando sono rientrata in Casa per annunciarlo ai ragazzi durante il freeze non gliel’ho detto, non gliel’ho voluto rivelare ai ragazzinon volevo che si buttassero giù. Si era creata una bella unione fra tutti loro.A mio marito avevo fatto una promessa: se a mio padre dovesse succedere di nuovo qualcosa avvisamiesco subito.