Oasport.it - Pallanuoto femminile, la SIS Roma vince la Coppa Italia. Orizzonte battuta 10-7, le capitoline difendono il trofeo

Leggi su Oasport.it

La finale della2024-2025 diincorona ancora la SIS, detentrice del, che supera le campionesse d’de L’Ekipeper 10-7, mentre il terzo gradino del podio va al Trieste, che supera il Rapallo per 7-3.La SIStrova subito il break, scappa sul 2-0 e poi chiude il primo quarto in vantaggio sul 3-1. In avvio di seconda frazione l’trova il pareggio sul 3-3, ma immediatamente letrovano il nuovo break che vale il 5-3. Le etnee accorciano, ma si poi la SIS segna ancora ed arriva a metà gara sul 6-4.Nel terzo periodo le siciliane tornano nuovamente sul -1, ma lerintuzzano l’attacco delle etnee ristabilendo le distanze sul 7-5. Nell’ultimo quarto per due volte L’Ekipetrova il -1, ma nel finale, dall’8-7, due reti di Chiappini consegnano laalla SISsul punteggio finale di 10-7.