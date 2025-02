Oasport.it - Pallamano: il Teamnetwork Albatro batte Sassari. Sempre in testa Conversano e Cassano Magnano

In attesa di veder disputata Bolzano-Bressano, il prossimo 12 marzo alle ore 20, la 18esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold diha mandato in archivio i suoi risultati.della classifica mantenuta e confermata dalla coppiaMagnagno: pugliesi vincenti 20-26 in casa del Pressano, lombardi dirompenti con il punteggio di 39-29 sul Chiaravalle.Vittoria di carattere delche si impone 31-27 su, mentre Fasano e gli Alperia Black Devils si “annullano” in uno spettacolare 30-30.Infine le affermazioni dello Sparer Eppan, vittorioso 25-33 nella tana del Secchia Rubiera, e il 28-25 del Macagi Cingoli sul Camerano.La classifica aggiornata30,Magnago 30,27, Raimond27, Alperia Black Devils 26, Bolzano 23*, Brixen 17*, Junior Fasano 16, Sparer Eppan 15, Publiesse Chiaravalle 12, Pressano 11, Macagi Cingoli 8, Camerano 6, Secchia Rubiera 2.