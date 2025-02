Oasport.it - Pallamano, Erice e Pontinia protagoniste della 18ma giornata

AC Life Stylee Adattivasono leassolutedi regular season per quanto riguarda la Serie A1 2024/25. Le siciliane si impongono contro Cassano Magnago, mentre le laziali non sbagliano nell’impegnativa sfida contro Brixen Südtirol.Le due partite citate sono state indubbiamente le più importanti del week-end.si conferma in cima alla graduatoria assoluta dopo aver primeggiato senza particolari problemi in casa al ‘Pala Car’ (28-20).Dodicesima affermazione consecutiva, invece, perche dopo Salerno abbatte anche la concorrenza di Brixen Südtirol. Ramona Manojlovic e compagne mantengono quindi il secondo posto assoluto in classifica dopo una solida affermazione a Bressanone con il punteggio di 26-28.Leno abbatte per 34-19 la concorrenza di Lions Sassari, mentre Salerno regola per 39-24 Sirio Toyota Teramo.