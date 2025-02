Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Giugliano: Adzic è di un’altra categoria. L’attacco non punge, che crescita di Gil! VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie C 2024/25Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 2024/25.TOP: Turicchia, Gil PucheFLOP: Cudrig, PietrelliDaffara 7 – Sempre presente. Sicuro nelle uscite alte e decisivo con un bellissimo intervento su Njambè. È spesso tra i migliori in campo dei bianconeri: non è un caso.Comenencia 5,5 – Non spinge come al solito, anche perché in una posizione più difensiva. Ed è proprio in quella fase in cui concede qualcosa nei 45? a sua disposizione (Dal 46? Puczka 6 – Non si fa vedere molto ma aiuta la manovra e calcia una buona punizione)Scaglia 7 – Un muro che non fa passare nemmeno le briciole col suo compagno di reparto.