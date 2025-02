Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO VENEZIA-LAZIO 0-0: Tavares inceppato, Idzes è un muro

Voti e giudizi del match del Penzo valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Nuno(LaPresse) – calciomercato.itRadu 6Marcandalli 5,5. Dal 55? Schingtienne 67Candé 6,5Zerbin 6Kike Perez 6,5Nicolussi Caviglia 5,5. Dall’87’ Conde svDoumbia 6. Dal 76? Busio 6Ellertsson 6Maric 6. Dal 76? Fila 6Oristanio 5,5. Dal 76? Yeboah 5,5All.: Eusebio Di Francesco 6,5Mandas 6,5Marusic 6Gila 5Romagnoli 6,5FLOP4,5: ormai si è, non solo oggi. Si fa saltare con estrema puntualità, in avanti non arriva quasi mai, naviga nel limbo sbagliando tantissimo tecnicamente, malino anche in un paio di situazioni in rifinitura. Dal 56? Lazzari 5,5TOP Guendouzi 6,5: a centrocampo lasoffre tantissimo in fase di possesso. Spesso la squadra si salva grazie a lui, alle sue letture, è l’unico vero leader in campo pur sbagliando qualcosa tecnicamente.