Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-GENOA 1-0: riscatto Lautaro, Correa un fantasma

Leggi su Calciomercato.it

Voti, top e flop di, match del ‘Meazza’ valido per la 26° giornata del campionato di Serie A. Vittoria sofferta per i campioni d’Italia targata dal capitano argentinoMartinez (LaPresse) – Calciomercato.itMartinez 6,5Pavard 6Acerbi 6,5Bastoni 6 (79? De Vrij SV)Dumfries 5,5Barella 6,5Asllani 4,5 (65? Calhanoglu 6,5)Mkhitaryan 5 (65? Zielinski 6)Dimarco 5,5 (84? Darmian SV)4,5 (46? Taremi SV)Martinez 7,5Allenatore: Inzaghi 6,5TOPMartinez 7 – Uno dei pochi a crederci anche nei momenti più complicati e con la squadra nerazzurra che fatica a pungere. Gol di capitale importanza del capitano in chiave scudetto e in vista dello scontro diretto del ‘Maradona’ contro il Napoli. Spezza la maledizionee sfoga tutta la sua rabbia sotto la curva, dimenticando la prova incolore contro la Juve.