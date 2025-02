Oasport.it - Pagelle discesa Crans Montana 2025: Von Allmen stellare, Odermatt beffato, Schieder prova importante

MASCHILESabato 22 febbraioFRANJO VON10: che vittoria! Il giovane talento elvetico vince in casa, apre una splendida tripletta svizzera e, non ultimo, beffa il grande rivale Marcoper 13 centesimi. Una vittoria che poteva essere ancor più ampia senza un errore nel tratto conclusivo. La dimostrazione che il futuro è dalla sua parte, come il presente dopotutto.MARCO9: lui tutto quello che poteva fare per vincere lo ha fatto, ma vonoggi era imbattibile. Una gara senza errori per il fuoriclasse svizzero ma che, nel complesso, non è stata in grado di pareggiare la sciata del vincitore. Arrivano punti pesanti per la Sfera di Cristallo e la Coppa di specialità, ma questo voninizia a assomigliare da vicino ad un grosso problema.