Tg24.sky.it - Padova, spara a furgone che gli ha negato la precedenza in rotatoria

Leggi su Tg24.sky.it

Gli nega unae allora lo insegue per chilometri sulla tangenzialendo al suo. E' accaduto mercoledì all’alba a Ponte San Nicolò, in provincia di. Il, guidato da un 18enne rumeno, impegnando unaha costretto il conducente di un’utilitaria a rallentare e a frenare per evitare la collisione. Furioso, il 51enne alla guida dell’auto ha intimato al ragazzo di fermarsi ma il giovane ha proseguito la sua corsa lungo la tangenziale, inseguito dall’uomo che a un certo punto ha cominciato are per strada al retro del. Il giovane, impaurito, una volta giunto a destinazione ha raccontato tutto al suo datore di lavoro accertando anche la presenza di alcuni fori di proiettile sul portellone posteriore del. Presentata una denuncia alla stazione carabinieri di Ponte San Nicolò, i militari in poche ore sono risaliti a un 51enne del posto che è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata, violenza privata ed esplosioni pericolose, sebbene in possesso di regolare porto d’armi.