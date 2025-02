Ostia tenta (di nuovo) la secessione da Roma

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 febbraio 2025- C’è un sogno, sul litoraleno, che non riesce a sopirsi mai del tutto ed è quello, parafrasando un celebrenzo, di un “comune tutto per sé”;, nonostante le attonite facce dei più quando si accorgono che “è ancora”, non costituisce comune e dipende dalla centralissima e un po’ distratta amministrazionena. Non è la prima volta che il Municipio Xla strada dell’indipendenza, seguendo l’esempio della cugina Fiumicino, indipendente- lei sì- dal 1992 a seguito di una consultazione referendaria popolare.provò con due referendum nel 1989 e nel 1999, e poi una terza volta nel 2019.A Settembre la Regione Lazio, dopo i due referendum falliti, aveva negato la possibilità di autorizzarne un ulteriore ai comitati che da anni si fanno carico della questione.