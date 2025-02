Lanazione.it - Osservatorio delle api. Ecco il libro

CORCIANO - Il 2025 sarà l’anno dedicato alle api, simbolo eccelso della biodiversità, della sua tutela e della lotta ai cambiamenti climatici. A prendere il via sarà infatti una serie di iniziative a tema. Primo appuntamento oggi alle 11 nella sala Consiliare di palazzo comunale con la presentazione del volume “Il regioapistico di Solomeo. Uno sguardo dal passato per il futuro dell’apicoltura in Umbria“ a cura di Gianfranco Cialini e Luciano Giacchè. All’evento parteciperanno il Governatore del Distretto Lions 108L Salvo Iannì, l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Simona Meloni, e il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti. Lo scritto nasce da uno studio condotto da Gianfranco Cialini sull’atavico legame di Corciano con il mondo della api, attraverso la scoperta dell’esistenza, nel secolo scorso, del Regiodi Solomeo, un’associazione di apicultura che superava i confini nazionali.