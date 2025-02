Ilrestodelcarlino.it - Oscar Del Bianco: 80 anni di successi nel commercio riccionese

Del, decano e colonna del, ha compiuto 80. La sua carriera è una parabola ascendente. Costellata diimprenditorali e amicizie con personaggi famosi come Fiorello, Gino Paoli, Antonacci e Valentino Rossi. Delè vero che voleva fare l’architetto? "Sì, ma le cose sono andare diversamente. Sono cresciuto nel mondo del, Mia mamma Ivia Mordini aveva un negozio in viale Diaz di corredi e tessuti. Dopo le superiori mi sono iscritto all’Università per studiare architettura. Nei giorni liberi con un amico, rappresentante di moda per aziende francesi, andavo a Parigi per divertirmi, finché ho intuito che c’era la possibilità di lavorare in questo momdo". Com’è andata? "Ho chiesto a mia madre di concedermi uno spazio e da lì ho cominciato a vendere gli articoli di tre note ditte francesi da donna.