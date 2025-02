Inter-news.it - Orsi riflette: «Martinez chiamato allo stesso compito di Radu. Attenzione a questo!»

Nandosi è espresso sulla titolarità di Josepin Inter-Genoa, sottolineando i rischi insiti nella sua prima partecipazione dal primo minuto in una sfida di Serie A dei nerazzurri. Poi un commento di carattere generale sui meneghini.IL RAGIONAMENTO – Nandoha parlato a Televomero della prima opportunità da titolare per Josep, la cui causa è rappresentata dall’infortunio rimediato da Yann Sommer in allenamento. Secondo l’ex calciatore italiano, bisognerà stare attenti a un fattore che potrebbe incidere sulla prestazione del portiere spagnolo: «Lo svizzero rappresenta un portiere dalla personalità importante.è bravo, però anche due anni fasubentrò al posto di Handanovic e il risultato si è visto. Penso che un po’ di pressione possa esserci».sulla rosa dell’Inter in vista dello scontro diretto col Napoli:e non soloLA CONSIDERAZIONE –ha poi proseguito esprimendosi sulle possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi contro il Genoa.