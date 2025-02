Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di domenica 23 febbraio 2025

L'diFox del 23segue le indicazioni della Luna in Capricorno. Bisogna fare attenzione a questo transito astrale, soprattutto i nati del Cancro. Vediamo leastrologiche diFox di23, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.23Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'del giorno dice che ci sono responsabilità da affrontare, soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le relazioni affettive. La tensione potrebbe farsi sentire in serata. Toro - Cercate di non sovraccaricarvi di impegni e di mantenere un equilibrio emotivo. Evitate di lasciarvi trascinare da preoccupazioni inutili. Gemelli - Se avete questioni economiche o lavorative in sospeso, questo è il momento giusto per agire e prendere decisioni importanti.