Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 22 febbraio: sabato utile per mettere in ordine le idee per la Vergine, Acquario creativo

Ecco l’diFox di222025! Il weekend si apre con nuove energie, spingendo molti segni a fare un bilancio della settimana e a godersi un po’ di meritato riposo. Alcuni sentiranno il bisogno di ricaricare le batterie in tranquillità, mentre altri saranno travolti da emozioni intense e nuove opportunità.diFox, per222025, segno per segnoCosa dice l’di22? L’amore è protagonista per diversi segni, con la Luna che favorisce chiarimenti e momenti di complicità. Sul fronte lavorativo, è una giornataper riflettere sulle prossime mosse senza farsi prendere dall’ansia.Vediamo cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale.ArieteGiornata carica di energia, ma attenzione agli sbalzi d’umore.