OraìSì benedetto stop Dopo il crollo con Fabriano occorre recuperare energie

Mai come in questa occasione l’OraSì può essere felice di avere un weekend di sosta. Lo slittamento a mercoledì 9 aprile della trasferta in casa della Luiss Roma, a causa della convocazione del venezuelano Pugliatti in nazionale, arriva al momento giusto, perché i ravennati hanno bisogno di riposo sia fisico che mentale. Ildi mercoledì controè infatti un semplice incidente di percorso, un calo arrivatoun ottimo periodo nel quale la squadra ha vinto sei volte in sette gare disputate, mettendosi in un un’ottima posizione di classifica per centrare la salvezza diretta. "È stata la peggior partita della stagione e per la prima volta ci siamo disuniti, ma non facciamo drammi", ha detto coach Andrea Gabrielli a fine gara, proteggendo ancora una volta i suoi giocatori come aveva fatto in quel mese e mezzo terribile dove le sette sconfitte consecutive avevano reso lo scenario di classifica piuttosto preoccupante.