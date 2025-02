Ora tocca a Lucio Corsi | andrà all’Eurovision 2025 La conferma della Rai | come funziona la gara quando si esibirà

Leggi su Open.online

song contest, dopo la rinuncia del vincitore del Festival Olly. Il secondo classificato a Sanremo ha accettato di partecipare,ha annunciato la Rai, con il suo brano «Volevo essere un duro». L’edizionedell’Esc si terrà alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. Il contest prevede 37 nazioni in, di cui cinque big five, tra cui proprio l’Italia.Dove vedere l’EurovisionLasi svolgerà attraverso due semifinali, in onda il 13 e 15 maggio su Rai2. Poi la cosiddetta Grand Final il 17 maggio, con l’esibizione dichein onda su Rai1, Radio2 e in streaming su Raiplay. Nella prima semifinale,sifuori concorso, per poi entrare nella competizione il sabato con gli altri 25 finalisti.Gli altri italiani inAltri italiani potrebbero arrivare dalla selezione internazionale del San Marino Song Contest che si terrà nella Repubblica l’8 di marzo, in diretta tv su Raiplay e in simulcast su Rai Radio2.