Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ: LA SEMIFINALE SI ACCENDE TRA DUETTI, OSPITI SPECIALI E COLPI DI SCENA

Leggi su Bubinoblog

Sesto appuntamento, sabato 22 febbraio, in prima serata su Rai 1, per “Ora o mai più” con Marco Liorni. Lo show musicale, che mette al centro dellacantanti un tempo sulla cresta dell’onda e adesso lontani dalla luce della ribalta, ha visto sabato scorso, al termine della quinta puntata, grazie al voto dei ‘maestri’ e del popolo social, la vittoria di Pierdavide Carone che ha cantato in coppia con il suo tutor Gigliola Cinquetti. Secondo posto per Valerio Scanu, e terzo per Carlotta.Continua la gara tra gli 8 concorrenti, che sono stati assistiti e affiancati dai loro tutor, nell’interpretazione deie hanno poi valutato le diverse performance ed espresso il proprio giudizio. Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che puntata dopo puntata, continuano a sfidarsi conemozionanti: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.