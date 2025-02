.com - Ora o mai più: è l’ora della semifinale con grandi ospiti da Enrico Ruggeri a Michele Zarrillo

Leggi su .com

Ora o mai più torna sabato 22 febbraio su Rai1: Marco Liorni conduce lacon sfide tra concorrenti, duetti con i tutor ecomee Amii StewartLo show musicale Ora o mai più, condotto da Marco Liorni, torna con il sesto appuntamento sabato 22 febbraio in prima serata su Rai1. Il format, che offre una seconda possibilità a cantanti un tempo celebri e ora lontani dalle scene, è entrato nella fase decisiva con la, in cui gli 8 concorrenti si sfideranno in due manche: una dedicata ai duetti con i tutor e una che vedrà protagonistispeciali.Sabato scorso la vittoriapuntata è andata a Pierdavide Carone, affiancato dalla sua tutor Gigliola Cinquetti, mentre il secondo posto è stato conquistato da Valerio Scanu e il terzo da Carlotta.