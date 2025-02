Superguidatv.it - Ora o mai più 2025, stasera su Rai1: ospiti, concorrenti ed anticipazioni di sabato 22 febbraio

Leggi su Superguidatv.it

Dopo la pausa legata al Festival di Sanremo, Ora o mai piùcondotto da Marco Liorni torna in prima serata su. Si accendono così ancora una volta i riflettori su cantanti un tempo sulla cresta dell’onda, ma lontani da anni dalla luce della ribalta. Scopriamo tutte le, glie idella puntata di22.Ora o mai piùe classifica dell’ultima puntata22, dalle ore 21.30 va in onda una nuova puntata di “Ora o mai più“, il programma condotto da Marco Liorni. In vista della semifinale dello show musicale cambiano alcune cose: prima di tutto non sarà più trasmesso in diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi Fabrizio Frizzi. Nessun voto social quindi per gli otto cantanti alla ricerca di una seconda possibilità che saranno però giudicati da alcuni giornalisti chiamati ad assegnare un bonus da 10 punti ad un concorrente.