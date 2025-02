Lortica.it - Opocsoro

Oroscopo del 22 Febbraio: Gli astri hanno parlato (e non è detto che ti piacerà) Benvenuto nel 22 febbraio, un giorno in cui il destino ha deciso di testare la tua pazienza, il tuo autocontrollo e la tua capacità di fare finta di niente. Gli astri oggi si dividono tra chi vuole darti una mano e chi vuole ridere mentre inciampi nei tuoi stessi errori. Sei pronto? No? Peccato, perché la giornata è già iniziata.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi hai un’energia che potrebbe far partire una rivoluzione. peccato che sia indirizzata verso l’obiettivo sbagliato. Prima di discutere con qualcuno per sport, chiediti: ne vale davvero la pena? La risposta, te lo dico subito, è quasi sempre no. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi vuoi pace, tranquillità e magari anche uno spuntino ogni due ore. Ma la vita ha altri piani per te, tipo gente fastidiosa che vuole parlarti e compiti che non puoi rimandare.