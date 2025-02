Lanazione.it - Open Day 2025. Il programma degli appuntamenti nelle sedi di Arezzo e San Giovanni Valdarno

Leggi su Lanazione.it

, 22 febbraioDay. Ildie SanIl 25 febbraio studenti delle scuole superiori, famiglie e insegnanti in Ateneo per conoscere l’offerta formativa-2026 Presentazione dei corsi e dei servizi, incontri e visite alle strutture e ai laboratori. Il 25 febbraio l’Università di Siena si presenta ade Sanalle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, lee gli sbocchi professionali dei corsi di laurea dell’offerta formativa. L'offerta formativa dell'Università di Siena è ampia e abbraccia l'intero ambito delle scienze: nel prossimo anno accademico saranno 81 i corsi di studio erogati fra Siena,, Sane Grosseto, di cui 19 in lingua inglese e 9 che permettono di ottenere il doppio titolo italiano e straniero con prestigiose università estere.